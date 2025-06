Ecco il cinema del deserto. Una serata per aiutare a fare un pozzo in Niger

Una serata da trascorrere al fresco tra le vigne della collina cesenate degustando buon vino, stuzzicando cibi solidali preparati dalle Cucine Popolari, guardando un bel film e facendo del bene a chi vive tra mille problemi in Africa. L’evento si svolgerà sabato prossimo, 14 giugno dalle 18.30 a Podere Palazzo, in via Madonna dell’Olivo 6455 a Cesena, dove arte, modernità e tradizione si incontrano per offrire una serata speciale dove ‘Cinéma du Desert’ approderà portando la magia della settima arte con un camion che in inverno porta il cinema nel cuore del deserto e nei villaggi dell’Africa. Questo progetto nasce dall’idea di diffondere la cultura cinematografica in ambienti diversi, offrendo un’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti.

Ma il ‘Cinéma du Desert’ non è solo spettacolo: questa iniziativa sostiene progetti umanitari fondamentali, dedicati allo sviluppo e al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali. Partecipando all’evento si contribuisce a progetti di assistenza, educazione e sviluppo sostenibile nelle zone coinvolte.

L’evento prevede la proiezione del film ‘Marcher sur l’eau’ di Aissa Maigal che racconta la storia del dodicenne Houlaye che vive a Tatiste, in Niger, e ogni giorno percorre diversi chilometri per andare a prendere l’acqua. Le donne del villaggio hanno costituito una cooperativa per ottenere la costruzione di un pozzo per il quale occorrono diecimila euro. Questa è la promessa di una nuova vita per questi uomini e queste donne che hanno letteralmente camminato sull’acqua sin dalla nascita. Un film documentario che, con gioia e speranza, mostra la forza e la determinazione dell’essere umano.

La missione dell’Ong ‘Cinéma du Desert’ è creare un ponte tra culture diverse, promuovendo la solidarietà e l’empatia attraverso il potere del cinema.

Il costo di partecipazione alla serata è di 25 euro; tutto il ricavato sarà devoluto al progetto ‘Cinéma du Desert’. L’evento è stato presentato al Caffè della Malatestiana da Cesare Trevisani, presidente di Podere Palazzo, Francesca Tuzzi di ‘Cinéma du Desert’, Paolo Belli delle Cucine Popolari, Carmelina Labruzzo assessore comunale, ed Elisabetta Severi, coordinatrice eventi privati di Podere Palazzo.