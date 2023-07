Ecco il gelato al gusto Selen

Nasce il gelato al gusto Selen. Grazie all’accordo fra Jessica Galletti, titolare di tre punti vendita a Cesenatico, Cervia e Cesena, e Luce Caponegro in arte Selen, quest’estate si concretizza un’idea piuttosto curiosa.

In realtà alla base c’è un progetto di partnership all’insegna del benessere, della complicità femminile e del cibo sano. Si uniscono due forze del territorio, che sono appunto l’icona sexy e oggi influencer di successo nel settore del beauty e del wellness, e l’imprenditrice Jessica Galletti, creatrice del gelato sano e sulla breccia dell’onda da nove anni. Dalla loro amicizia è nato il ’gelato di Selen’, un gelato al gusto di cioccolato crudo mantecato al peperoncino di Caienna. Il ’gelato di Selen’ fa parte della linea ’Crudi vegani’ e viene servito in cono o coppetta in packaging compostabile. Gli ingredienti sono fave di puro cacao e zucchero integrale del fiore di cocco bio che ha un indice glicemico più basso. "Io e Jessica ci conosciamo da tempo - dice Selen -, e pur operando in settori diversi, abbiamo sempre condiviso la passione per il salutismo, la naturalezza dei cibi e per i corretti stili di vita".

