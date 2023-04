Ecco il magazine che racconta il Giro

L’arrivo del Giro d’Italia in città è accolto da una nuova rivista, ‘Cesena Sport, Speciale Giro’, 48 pagine più copertina, di grandi dimensioni, con taglio glamour ed ampie fotografie. Direttore responsabile del giornale è Daniele Magnani, mentre la redazione fa capo all’agenzia PrimaPagina che ne è anche l’editore. Fra gli articoli che compongono il sommario della rivista, oltre a tante info sulla tappa del Giro, anche calcio, volley, il calendario degli eventi sportivi dei prossimi mesi e l’annuncio della premiazione dell’Oscar del cicloturismo. ‘Cesena sport – Speciale Giro’ è stato distribuito in anteprima alla cena dei soci Panathlon e consegnato al presidente del Comitato di Tappa Dionigio Dionigi, alla presenza del vice sindaco di Cesena e assessore allo sport Christian Castorri. La rivista è in distribuzione gratuita presso il l’Ufficio Turistico del Comune, nelle edicole e librerie, nei circoli sportivi ed altri punti di interesse.