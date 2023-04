"Ecco il mio ottavo libro, così urlo tra le pagine"

di Raffaella Candoli

Si intitola "L’Alfabeto della mia vita … spremuta di arance", l’ultimo libro, l’ottavo di Elena Belli. Nella vasta casistica di chi autopubblica il frutto delle proprie abilità, rispondendo comunque ad un desiderio di condividere con altri il proprio sentire, merita una particolare attenzione questo delle 39enne cesenate, "una utente - così si presenta a noi -, del Centro di Salute Mentale di Cesena, un centro di accoglienza, di ascolto ed inclusione. Di solito prendo la penna tra le mani per lasciare pezzi di me sulla carta. Mi do il permesso di urlare tra le pagine. Perché non sia invano il mio percorso. Perché possano le mie righe alleviare qualche animo da qualche parte in questo geoide chiamato mondo. Ho anche riportato qualche pezzo scritto dai miei colleghi utenti del CSM, con le nostre parole vogliamo fare rumore. Grazie di avere ascoltato la mia voce". Che le arti siano un mezzo espressivo e "terapeutico" è un assunto che al Bufalini di Cesena trova vasta applicazione, ma nel caso di Elena la sua scrittura, sintatticamente corretta e ben espressa, a tratti poetica e in rima, a tratti graffiante e cruda, diventa educativa e occasione di riflessione anche per il lettore. "Ti dono le mie parole, trattale bene – si raccomanda Elena – . Sono strana e impaurita, ma con la penna graffio i muri a mani nude".

Attraverso argomenti trattati seguendo le lettere dell’alfabeto, Elena Belli affronta senza remore le circostanze in cui si è confrontata con lo stigma della malattia mentale, della paura o della diffidenza che genera negli altri, e che in molti casi causa un colpevole evitamento: "il dono dell’invisibilità - riflette l’autrice -, non è un superpotere, ma una super fregatura". Nella sua spremuta di aneddoti talvolta c’è rabbia, talvolta pungente autoironia, come alla lettera effe di fototessera e l’avventura di ricavare delle foto decenti dalla macchinetta, salvo poi prendere coscienza che "quella è la tua faccia". "Subito dopo Ragioneria – rammenta con apparente leggerezza, in un altro episodio – ho fatto un ‘master’ dentro una clinica psichiatrica, senza dottorato finale, ma con tanti esami: delle urine, della pressione, della glicemia. Ho preso la laurea? No, ho preso la colite spastica". Commovente la lettera gi come grazie: "Voglio dire una cosa che andrebbe scritta a caratteri cubitali. I pazienti come me, dei Centri di salute mentale, non vanno tenuti nascosti perché diversi, strani, bizzarri … non ci sono solo posti contenitivi, luoghi di follia dove la notte e il giorno si confondono. Per fortuna esiste altro: educatori, oss, infermieri e medici che lottano ogni giorno per equiparare le parti". Al Centro di Igiene mentale va il grazie di Elena, a chi le ha fatto un sorriso, un abbraccio, ascoltato le risate e il pianto. "Se oggi sono viva - dice con commozione - e sono qui a scrivere di questo, è soprattutto grazie a tali persone. Hanno trovato la mia sostanza e le hanno dato importanza. Per loro anch’io avevo un valore. Ho ritrovato uno scopo, una ragione e la mia testa ha di nuovo capacità di espressione".