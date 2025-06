Ecco il monumento al donatore Avis

Ieri mattina a fianco della rotonda stradale Pascucci-Montanari è stato inaugurato il monumento al donatore voluto dall’Avis di Gambettola, con il patrocinio del Comune e il contributo di Romagna Banca. Si tratta di un blocco di pietra pugliese con al centro c’è un cuore che di sera s’illumina per cui sarà ben visibile a pedoni, ciclisti o automobilisti che transitano per la rotonda che porta al centro di Gambettola. Quel cuore di granito vuole rappresentare il cuore dei donatori Avis, quelli di ieri, di oggi e di domani.

Il promotore del monumento e l’organizzatore della sua messa in opera è stato Massimo Console, ex presidente della sezione Avis di Gambettola. Nell’area davanti al monumento sono intervenuti per l’inaugurazione molti donatori Avis ed anche alcune decine di cittadini; hanno parlato il segretario Avis Alessandro Furino, il presidente Avis Matteo Bacchi, il sindaco Eugenio Battistini, la presidente Avis provinciale Maurizia Boschetti, Corrado Monti di Romagna Banca, Enzo Sbrighi presidente onorario Avis.

Le conclusioni sono state di Massimo Console: "Sono orgoglioso di questa opera, ringrazio, tutti coloro che l’hanno resa possibile come l’Ingegnere Stefano Lelli, il geometra Michael Beaulardi, la ditta Sace di Maurizio Albertini, e aggiungo che alcuni di loro hanno lavorato col cuore cioè gratuitamente. Questo è il monumento del ricordo dei donatori, quelli di ieri, di oggi e di domani – ha concluso Console - e noi ogni qualvolta che transitiamo qui davanti dobbiamo pensare al bene che tante persone donatori, in maniera anonima, fanno ogni giorno per la nostra comunità".

Vincenzo D’Altri