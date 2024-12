Ecco il nuovo brano di ’Maledetto’

Dopo l’esordio nel mondo della musica con ‘Fragile’, Gabriele Negro, in arte ‘Maledetto’, torna con un nuovo brano dalle sonorità più indie/pop e moderno. ‘Pezzi’, questo il nome del brano fresco di uscita, parla di una storia d’amore immobile, un grido d’aiuto per trovare una via d’uscita da una relazione troppo importante per finire, ma troppo pesante per essere portata avanti.

Il protagonista cerca aiuto proprio dalla persona amata come recita il ritornello: "aiutami perché sto cadendo a pezzi per te", ma senza nessuna risposta. Gabriele Negro, in arte ‘Maledetto’, è un neo cantautore che usa la musica come propria terapia personale contro gli eventi della vita. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali come Spotify, Youtube e Apple Music.