Ecco il nuovo piano sosta: tariffe e agevolazioni

Giovedì 24 aprile prenderà il via il nuovo "Piano sosta" e, di conseguenza, cambierà il piano parcheggi autoveicoli. Lo comunica, con una lunga nota, il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, che poi afferma: "Dopo un percorso avviato già lo scorso ottobre con le associazioni di categoria, durante l’incontro per gli Hub Urbani, e successivamente consolidato in sede di bilancio preventivo 2025, il nuovo "Piano della sosta" sta per diventare operativo. L’entrata in vigore è prevista per giovedì 24 aprile, anche per la volontà di parlarne nell’ultimo confronto con le associazioni di categoria e i commercianti, dedicato alla viabilità del centro abitato".

Ecco cosa prevede il nuovo "Piano sosta": Piazzale Beniamino Miliani (Il Pincio) a San Piero un’ora gratuita confermata, a servizio di Ospedale, Casa della Comunità e Centro di prelievo Avis. Altre stalli blu: prima ora scontata al 50%, ora solo 0,50 euro. Tariffa giornaliera invariata a 4 euro. Agevolazioni per commercianti: abbonamenti mensili scontati. Sconto 30% sull’abbonamento annuale per cittadini con ISEE inferiore a 12.000 euro e per possessori di auto 100% elettriche.

In parallelo, sono già state stanziate le risorse per la completa riasfaltatura del Piazzale Beniamino Miliani (Il Pincio) e si stanno valutando interventi puntuali di ripristino anche su piazza Allende a San Piero. "Proseguiamo nel sostenere la mobilità lenta, gli spostamenti a piedi e in bicicletta- sottolinea a conclusione Spighi- e continuiamo a lavorare per il territorio comunale di Bagno di Romagna sempre più accessibile, sicuro, vivibile".

gi.mo.