Ecco il nuovo Polo socio sanitario a Sogliano

Giovedì 5 giugno, con un Open Day, inaugura ufficialmente il Polo Socio Sanitario della Comunità di Sogliano al Rubicone. La nuova struttura territoriale di piazza Garibaldi 17, già attiva da alcuni mesi, apre le sue porte a tutta la cittadinanza dalle 7.30 alle 18. Nella mattinata sarà possibile incontrare i professionisti della salute, conoscere la nuova figura dell’infermiere di famiglia e comunità, effettuare le vaccinazioni di routine, sottoporsi a un check up di salute, entrare in contatto con i servizi e le associazioni del territorio. Sono inoltre previste diverse attività per bambini del nido, delle materne, per ragazzi e caregiver. Una giornata di festa, organizzata dal Distretto Rubicone dell’Ausl Romagna insieme al Comune di Sogliano al Rubicone, al Centro per le Famiglie di Asp Rubicone e all’Unione dei Comuni Rubicone Mare con l’obiettivo di far conoscere i servizi.

Dice la sindaca di Sogliano Tania Bocchini: "Il nuovo Polo Socio Sanitario è parte di una più ampia riorganizzazione degli spazi del centro storico, con la destinazione di ampi locali ai servizi di prossimità. Riunisce in un unico luogo servizi che prima erano collocati in sedi diverse, ambulatorio pediatrico e di medicina generale, prelievi, sportello di comunità e introduce una figura chiave come l’infermiere di famiglia e comunità. Un presidio fondamentale, soprattutto per un territorio montano come il nostro, dove l’accesso ai servizi è condizione essenziale per restare e vivere bene".

Continua Paola Ceccarelli, direttrice del Distretto Rubicone: "Invitiamo tutta la comunità a vivere questa giornata di festa insieme a tutti gli attori che hanno contribuito a organizzarla all’insegna della partecipazione, della cura e della prevenzione e promozione della salute. Un’occasione per vedere di persona la nuova struttura e conoscere il ruolo dell’infermiere di famiglia e di comunità, per una assistenza sul territorio sempre più proattiva e vicina alle persone, specie quelle più fragili".

Il nuovo Polo Socio Sanitario della Comunità di Sogliano riunisce servizi che fino a pochi mesi fa erano dislocati in più sedi: sanità pubblica, servizio veterinario, pediatra di libera scelta, medici di medicina generale, sportello di comunità, punto prelievi e IfeC. Il progetto mira ad offrire un’assistenza sempre più di prossimità e quanto più personalizzata sulla base delle necessità del cittadino, attraverso una rete di servizi fortemente integrati. L’infermiere di famiglia e comunità è un professionista, figura cardine per lo sviluppo delle cure territoriali a supporto delle persone in condizione di bisogno sanitario e socio-sanitario, in integrazione in particolar modo con l’assistente sociale e il medico di medicina generale, con la capacità di attivare le risorse della comunità per la promozione degli stili di vita in collaborazione con il Dipartimento di sanità pubblica e le associazioni di volontariato presenti territorialmente.

Ermanno Pasolini