Ecco il nuovo ponte di via Fenili Via ai lavori all’inizio del 2026

Il progetto del nuovo ponte in via Fenili, è stato presentato mercoledì nel corso dell’assemblea svoltasi al Cineteatro Letizia di Sala. Il ponte verrà realizzato con strutture portanti in travi prefabbricate, parapetti in corten e fondazioni in pali trivellati. Sostituirà quello vecchio in acciaio e legno, modello Bailey, risalente alla Seconda Guerra Mondiale che si trova in pessime condizioni statiche anni, e non risponde più alle attuali esigenze di sicurezza.

L’intervento, realizzato in condivisone con il Consorzio di Bonifica della Romagna (in qualità di ente gestore dei canali), riguarda anche la risistemazione degli argini del canale consorziale Rigoncello nel tratto di competenza del ponte. L’investimento previsto è di 700mila euro. I lavori dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2026 e saranno ultimati entro 10 mesi.

Il sindaco Matteo Gozzoli è intervenuto: "L’incontro con il comitato di Sala, che ringrazio, e con la cittadinanza, è stato costruttivo e positivo, un momento per tirare le fila e mettere insieme una serie di punti su cui stiamo intervenendo. Siamo partiti dal ponte di via Fenili che è un progetto impegnativo e importante. Il progetto va finanziato e lo faremo tra luglio e settembre. Insieme alla giunta ed ai nostri tecnici, ho cercato di rispondere alle domande, ai dubbi e alle richieste di ognuno. Abbiamo anche affrontato il tema della nuova illuminazione di via Vetreto, che è in partenza, con 71 nuovi pali da installare, da via del Mare a via Capannaguzzo; e dei lavori al Cimitero, della Ciclovia della Rigossa e della rotonda di via Fossa. Ci sono state diverse domande sullo stato delle manutenzioni e richieste di interventi".