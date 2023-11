Ecco il ’River 22 Sporting Club’ il nuovo Centro sportivo comunale

E dunque sabato 4 novembre, per il ’River22’ è arrivato finalmente il giorno dell’apertura ufficiale. Lo comunica con soddisfazione, con una nota indirizzata ai cittadini, il sindaco del Comune di Bagno di Romagna, Marco Baccini, che ha presenziato al taglio del nastro assieme al vicesindaco e assessore allo Sport Enrico Spighi (foto).

"Questa mattina - dice Baccini- abbiamo inaugurato l’apertura del Centro sportivo comunale, riqualificato e rinnovato da ’River22 Sporting Club’. La nuova società che gestisce il Centro sportivo ha investito subito in opere di riqualificazione e innovazione della struttura, che oggi risulta bella, moderna, accogliente e soprattutto arredata ed adeguata per rispondere ad ogni esigenza di pratica sportiva e motoria".

Ha aggiunto poi, il primo cittadino del Comune termale: "In questa giornata vorrei esprimere l’apprezzamento ed il riconoscimento dell’Amministrazione comunale a Federico e Moreno Para, che hanno scelto e deciso di continuare ad investire sul nostro territorio, per di più in una struttura pubblica e per fornire servizi utili a migliorare la qualità della vita di noi cittadini, nonché per promuovere una maggior attrattività del nostro turismo".

Dopo la cerimonia di inaugurazione il giorno dopo come già era stato programmato dalla Direzione del ’River22 Sporting Club’, c’è stata una giornata del tutto a porte aperte, che ha dato a numerose persone l’opportunità di esplorare le nuove strutture all’avanguardia, di partecipare a sessioni di prova gratuite e scoprire, altresì, tutti i vantaggi che il Centro Sportivo offre. E che non sono poche alla portata di tutti, con scelta per tutti, in un bell’ambiente e con istruttori esperti e qualificati.

g.m.