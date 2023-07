Ecco ’Il sogno dei Colori’, per i 70 anni dell’Ivas

di Ermanno Pasolini

A San Mauro Pascoli, presso la rotatoria Podere La Moscona è stata inaugurata alla presenza della sindaca di San Mauro Luciana Garbuglia e del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini l’opera d’arte ’Il Sogno dei Colori’, realizzata dall’artista Marcantonio per celebrare il 70° anniversario e la storia di Gruppo Ivas, azienda di livello internazionale nel settore delle finiture edilizia e dell’efficientamento energetico.

E’ la prima opera esposta sul suolo pubblico da parte dell’artista romagnolo. Dice Marcantonio di Cesena: "La scultura racconta il viaggio immaginario di tre bambini, tre piccoli esploratori sorridenti su una barchetta di carta (che richiama metaforicamente il cappello da imbianchino), guidati dalla luce dell’avventura verso un futuro ancora da scoprire".

Un viaggio analogo a quello iniziato nel 1953 da Ferruccio Colonna e proseguito dai figli Werther e Vincenzo a bordo di un gruppo industriale nato dall’idea di creare e vendere colori e che ha come simbolo, fin dalla sua fondazione, una barca che veleggia verso il Sole. L’installazione gioca sul confine sfumato fra immaginazione e realtà, mito e rappresentazione, fondendo le atmosfere felliniane del sogno con quelle pascoliane del fanciullino, per evocare una storia di coraggio imprenditoriale e allo stesso tempo celebrare la fantasia, il gioco, il divertimento tipici dell’età più bella. Questa importante realizzazione si annovera fra le iniziative dell’azienda sammaurese per celebrare l’importante traguardo dei 70 anni di attività e anticipa i grandi festeggiamenti di oggi, data in cui si svolgerà la festa con dipendenti e familiari, come ringraziamento per la continua passione e professionalità mostrata.

Ivas Spa nasce come piccola impresa di verniciatori nel 1953 a San Mauro Pascoli, fin da subito si contraddistingue per la professionalità, la precisione e la qualità dei servizi offerti per poi trasformarsi negli anni ‘60 in un’azienda produttrice di pitture e vernici. Oggi si presenta come un gruppo industriale con 180 dipendenti che opera in 20 Paesi del mondo. Presidente è Vincenzo Colonna affiancato da Filippo, figlio del compianto Werther, e da Jacopo figlio di Vincenzo. "San Mauro Pascoli - ha detto la sindaca - non è solo scarpa, ma anche questa azienda con tanti dipendenti ed esportazioni all’estero del made in San Mauro". Il presidente Stefano Bonaccini ha tagliato il nastro della nuova opera nella rotonda dell’Ivas: "Un’altra dimostrazione che la nostra Regione è grande, forte, con tanta voglia di fare e di produrre esportando i suoi prodotti nel mondo. E nel caso dell’Ivas con un ricambio generazionale che dura da 70 anni".