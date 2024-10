Ecco la gargolla metalmeccanica

Per Halloween è arrivato a Montiano un ’Mostro Mutoide’. All’inizio della settimana di Ognissanti è stato portato al Comune di Montiano uno strano artefatto, che conclude la serie di donazioni effettuate quest’anno dal neo cittadino onorario del paese Enzo Biffi Gentili, storico e critico delle arti applicate. Si tratta a di un assemblaggio di ingranaggi, tubi da ponteggio e rottami metallici, realizzato da Lucia Peruch detta Lu Lupan (nella foto), componente della Mutoid Waste Company accampata a Mutonia, Sant’Arcangelo di Romagna, in forma di ’mostro’ acquattato. Un Babau arrivato in momento stranamente opportuno, cioè per la ricorrenza di Halloween il 31 ottobre, giorno di maggior gradimento e godimento dei mostri soprattutto da parte dei bambini. La ’mostruosità’ di questa scultura ha una referenza colta, non temporanea ma permanente, e ben documentata nella storia dell’arte. Il suo titolo originale infatti è "La gargolla metalmeccanica", riferimento particolare a quelle gargouilles francesi ’spaventose’ poste al culmine di cattedrali e fabbricati importanti per allontanare demoni e pericoli, ma più in generale alle Gorgoni di Etruschi e Gregi e ad altri esseri mostruosi che nell’antichità e in molte civiltà erano messi a guardia di edifici civili e religiosi per tener lontani gli spiriti cattivi. Del resto, si tratta di un lavoro compiuto nel 2002, nel contesto dell’erezione di un epocale Tempio metalmeccanico a Torino. Questa sua funzione protettiva vuole essere conservata dall’Amministrazione di Montiano studiandone la collocazione sul margine di un bene architettonico simbolico e del cuore per tutta la comunità montianese come la Rocca Malatestiana. Ermanno Pasolini