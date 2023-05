Ecco la Giornata Ecologica per difendere l’ambiente

Avrà luogo oggi a Bagno di Romagna la "Giornata Ecologica", che era in programma per sabato 13 maggio, rinviata, al pari di altre manifestazioni in calendario in Romagna, causa il maltempo. La Giornata, promossa dal Comune termale d’Alto Savio, in collaborazione con vari enti e associazioni , Istituti scolastici e cittadini volontari del territorio, fa parte delle encomiabili iniziative dedicate alla cura, alla manutenzione, al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente. E’ previsto l’impegno di dieci gruppi di volontari, che provvederanno ad operare nei seguenti luoghi: Alveo del fiume Savio da parte dell’associazione Pescatori Alto Savio; Giardinetto del Carmine da associazione La Crocina; Bosco del Benessere a Bagno da associazione Esploramontagne; Parchi e giardini pubblici a San Piero Gruppo volontari, bambini e genitori; Ciclabile Bagno-San Piero abitati di Bagno e di San Piero da parte scuola secondaria "Valgimigli" e Avas; Manutenzione e Verde e Centro a Bagno da Pro Loco; Acquapartita Parchetto pubblico da associazione Aria; Selvapiana abitato e parco da Pro Loco; Chiardovo, Circonvallazione e abitato di Bagno da Liceo scientifico "Righi"; Cimitero di Crocesanta e sentieri limitrofi da parte di associazione Tra Monti e Valli e Centro Auser di San Piero. Dice il sindaco di Bagno, Marco Baccini: "Con questo coinvolgimento di Comunità, caratterizzato dal sentimento di prendersi cura del proprio paese con un impegno che è utile soprattutto a noi stessi, ringraziamo chi ha contribuito all’organizzazione della "Giornata" e invitiamo tutti a partecipare".

g.m.