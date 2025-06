Ecco la nuova autostazione: "E’ un’opera iconica, ma il progetto è in divenire"

Benvenuti nel futuro di Cesena. E’ lo spirito col quale ieri mattina il sindaco Enzo Lattuca ha tagliato il nastro della nuova autostazione realizzata in viale Europa: "E’ un’opera iconica – ha commentato il primo cittadino – che caratterizzerà la nostra città diventando un simbolo di architettura contemporanea, un biglietto da visita prima di tutto per chi arriverà in treno, ma non solo". L’immagine è quella dei quattro grandi piloni bianchi inclinati verso il quartiere Vigne, che reggono una grandissima pensilina destinata a ospitare un altrettanto imponente impianto fotovoltaico la cui energia prodotta verrà messa a disposizione delle strutture pubbliche della città, garantendo importanti risparmi dal punto di vista energetico. A proposito di budget, quello che ha portato alla nascita della nuova struttura è decisamente importante e rientra in un progetto di 10.490.000 euro (tra finanziamento Pnrr e risorse comunali) che comprende anche il restyling dell’attuale autostazione, ubicata di fronte alla stazione ferroviaria e che da lunedì finirà a sua volta sotto i ferri per trasformarsi in una piazza giardino. Allargando lo sguardo a tutte le opere previste in zona e dunque comprendendo anche la realizzazione della velostazione e il rifacimento della stazione ferroviaria (entrambe a carico di Rfi) e la riqualificazione dell’edifico ex Le Fricò del quale si occuperà invece il Comune, la somma complessiva dell’investimento arriva a circa venti milioni di euro.

"Chi passerà da qui in queste settimane – ha aggiunto Lattuca – dovrà pensare a questi spazi come a un progetto in divenire, perché lo stato attuale non è quello definitivo. Start aggiungerà pannelli informativi, verranno collocate sedute, distributori automatici e sarà realizzata una struttura servizio del personale di Start, che nel frattempo riqualificherà un locale nell’area dell’ormai ex autostazione trasformandolo in punto bus, con annessi servizi. I servizi saranno presenti anche nella futura velostazione i cui lavori dovrebbero iniziare entro l’anno e che sarà collegata al nuovo hub dei bus tramite un passaggio pedonale sicuro che proseguirà poi fino ai binari e che contiamo di realizzare entro l’inizio dell’anno scolastico. Nella stessa area sarà realizzato un ulteriore parcheggio da 90 posti auto". Non sono invece previsti – al momento – servizi igienici pubblici aggiuntivi a uso degli utenti. Il sindaco ha anche sottolineato l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato nella riqualificazione dell’area: "Il progetto è importante e non finisce qui. In futuro contiamo di investire anche nella riqualificazione del comparto compreso tra la stazione e la via Emilia, con un punto fermo: un luogo per sfuggire alle maglie del degrado deve essere al centro di buone frequentazioni, quelle che intendiamo portare abbellendo l’area e rendendola funzionale prima di tutto ai giovani e agli studenti in particolare. Pensiamo alla possibilità di veder aprir locali che in questa zona, vista la distanza dalle abitazioni, potranno contrare su concessioni più ampie rispetto agli orari e ai volumi della musica diffusa e intendiamo fare il massimo per rendere appetibile la frequentazione di giorno come di sera. Ma il settore pubblico da solo non può riuscire in tutto: crediamo che un intervento del privato che vada di pari passo possa davvero essere decisivo".

Fa il controcanto Marco Casali, consigliere comunale di Fratelli d’Italia: "La realizzazione della nuova autostazione rappresenta un progetto di grande rilevanza, che va ovviamente completato al meglio affinché possa acquisire pienamente la sua funzionalità. Fin da subito, tuttavia, è necessario definire un piano di sicurezza per l’intera zona. Sarebbe infatti paradossale investire ingenti risorse pubbliche senza poi curare adeguatamente le condizioni di vivibilità e fruibilità in sicurezza dell’area".