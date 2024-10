Ecco la nuova Buena Onda Basket Club

È stata presentata ufficialmente Buena Onda Basket Club, la nuova squadra di pallacanestro nata per rappresentare Cervia e Cesenatico. Quest’anno la compagine giocherà in Prima Divisione, ma il progetto è ambizioso e coinvolge tante importanti realtà del territorio, per fare ogni anno il salto di categoria. Alla giornata evento tenutasi sul porto di Cesenatico, sono intervenuti molti appassionati cesenaticensi e cervesi, per una presentazione curata da Marco Biasin, socio fondatore del team, e Alma Pellegrini, ex arbitro e ora volto di Lega Basket Serie A. L’assessore allo sport del comune di Cesenatico, Gaia Morara, si è complimentata con gli organizzatori: "Questo progetto è una bellissima iniziativa mirata a promuovere la crescita e la visibilità di uno sport che merita sicuramente più attenzione. Giacomo Frigoli e Buena Onda saranno un grande stimolo per tanti ragazzi che potranno avvicinarsi al basket grazie al percorso che la squadra sta per intraprendere". Michela Brunelli, assessore del comune di Cervia, è intervenuta così: "Buena Onda è una grande novità nel panorama sportivo locale perché dà l’opportunità a tanti giovani atleti nati e cresciuti sportivamente nel basket Cervia-Cesenatico, di dare vita alla prima squadra senior della nostra località. Si tratta di un obiettivo importante che può essere raggiunto anche grazie all’appoggio dell’amministrazione e del mondo imprenditoriale, che ha deciso di sostenere Buena Onda fin dalla sua nascita". Questo connubio fra le due città piace molto ed è attraente anche e soprattutto in prospettiva, come ha evidenziato Mattia Ferrari, allenatore di profilo nazionale, il quale crede nell’unione sportiva di Cervia e Cesenatico. Alla presentazione sono intervenuti poi l’allenatore Mauro Focarelli, il vice Simone Pillastrini e la squadra formata da Giacomo Frigoli, Fabio Delvecchio, Alberto Maraldi, Romeo Baietta, Carlo Cappucci, Luca Sovera, Tommaso Monticelli, Dasio Pellegrini, Matteo Battistini, Enrico Boraggini, Francesco Della Chiesa, Enrico Forte, Luca Varalerolla e Tommaso Giorgini. Hanno chiuso la presentazione il presidente della società Christian Fava ed il socio fondatore Eugenio Bosi, che hanno parlato anche dell’obiettivo commerciale di Buena Onda. "Vogliamo creare una rete di imprenditori – ha detto Fava –, che cooperano tra loro creando idee e sinergie utili allo sviluppo del territorio. Il denominatore comune è la passione per la pallacanestro, ma la visibilità che può nascere entrando in questo club può avere un valore molto alto". I partner che sinora hanno aderito al team sono Nrg disco, Merendero, Tracina, Rossociliegia, Pianetabasket Cervia Cesenatico, Dental Savio, Ecommerceschool, Blubai, Adnovas graf, Cesenaticofrutta, Marchi Giorgio drilling equipment, Wellness Project, Mymech, Il Bianco e il Nero, Moove, Mazzeo e Jacarè.

Giacomo Mascellani