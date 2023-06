Ecco la nuova piazza Pertini "È il nostro luogo identitario"

È stata inaugurata ieri la nuova piazza Pertini dopo i lavori di riqualificazione (costo totale 270mila euro) voluti dalla giunta comunale di Gambettola e durati due anni. Oltre alla sindaca Letizia Bisacchi e alla sua giunta è intervenuto Paolo Calvano assessore regionale al bilancio. In apertura c’è stato l’intervento musicale della Banda Città di Gambettola e al termine lo spettacolo di marionette a filo "Storie appese ad un filo" a cura del Teatro del Drago. "Sono molto emozionata – ha esordita la sindaca Letizia Bisacchi - perché sappiamo bene che percorso difficile c’è stato per arrivare alla inaugurazione di piazza Pertini. Questo è un luogo identitario, qui ci sono i reperti della pavimentazione in sasso e pietra di una stalla di una casa colonica rinascimentale risalente al XV secolo, quì ci sono le nostre radici storiche, qui sorgeva il "Palazzone" della famiglia Saladini-Pilastri e tutt’intorno c’era un bosco. Questo è anche il luogo dei nostri eventi, piccoli e grandi che organizziamo, uno spazio che deve essere vissuto dai cittadini e questa estate i bambini potranno bagnarsi i piedi nella fontana".

L’assessore regionale Paolo Calvano ha detto: "Vedo che il finanziamento regionale deliberato per la vostra piazza Pertini è stato utilizzato bene, interventi di questo genere danno la conferma di come l’Emilia Romagna sa organizzarsi e mettere insieme cose importanti". Ieri le persone presenti alla inaugurazione hanno avuto particolare ammirazione per i 6 arazzi di tela di canapa antica fissati ai pali in ferro e realizzati come regalo alla città dalla Antica Stamperia Pascucci: "Sulla tela abbiamo stampato girasoli, insetti e farfalle che volano intorno - spiega Riccardo Pascucci - per rendere l’immagine di una piazza Pertini come fosse un giardino con la sua vita e i suoi tanti colori".

Vincenzo D’Altri