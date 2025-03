Ecco la nuova Radiologia della Casa Comunità

Con un investimento di quasi 300mila euro, sostenuto con fondi Pnnr e della Ausl Romagna, è stata inaugurata ieri la nuova Radiologia della Casa Comunità Valle Savio di Mercato Saraceno, un nuovo sistema radiologico Rx polifunzionale che consentirà non solo di incrementare il numero degli esami, ma anche di estendere la gamma di indagini diagnostiche. Una nuova apparecchiatura che permetterà di aumentare il volume attuale degli esami radiologi, ecografici addominali e osteoarticolari e delle ortopantomografie delle arcate dentali, ma anche di introdurre studi morfologici digitali come ad esempio gli scanogrammi della colonna e degli arti inferiori, sia per bambini che per adulti, fino ad oggi eseguibili solo al Bufalini.

Al taglio inaugurale Monica Rossi, sindaca di Mercato, il direttore generale Ausl Romagna Tiziano Carradori, la direttrice del Distretto Sanitario Paola Ceccarelli, il direttore dell’Area dipartimentale Gestione e Innovazione delle Tecnologie Stefano Sanniti, il direttore dell’Unità Operativa di Radiologia di Cesena Marcello Bisulli, il medico radiologo Luca Matassoni, il direttore delle Attività Tecniche Forlì-Cesena Alessandra Montalti insieme all’architetto Elisa Bruschi, il responsabile della Casa della Comunità Claudio Valbonesi, il medico di medicina generale Alberto Tesei in rappresentanza della Medicina di Gruppo, il presidente del Comitato Consultivo Misto di Cesena Antonio Marongiu, il coordinatore della Radiologia Raffaele Santucci, la responsabile Dipartimento Diagnostica per Immagini Roberta Camagni. "Ringrazio l’Ausl per questa nuova strumentazione che potenzia la nostra struttura in termini di qualità" le parole di Monica Rossi.