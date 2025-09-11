Ecco le ‘Origini’ di Emanuela Presepi. Una mostra di pittura e un libro

Si inaugura sabato alle 17, presso la sala Studi Plautini, a Sarsina, la mostra di pittura "Origini" della cesenate Emanuela Presepi, con presentazione del libro di poesie della stessa autrice "Il respiro della vita". "Origini - spiega Presepi - è un viaggio che ripercorre l’origine dell’uomo, in prima istanza come abitante del cosmo, come essere terrestre, e come individuo, portatore di un bagaglio e di un’eredità molto complessa ed estremamente dinamica. Questo viaggio scaturisce da una visione dell’essere umano come essere multidimensionale, che si manifesta su diversi piani: fisico, mentale, energetico, spirituale. Ognuno di questi livelli concorre a dare vita ad una complessità difficile da immaginare, da contattare e con cui rapportarsi. La creazione artistica è per me un veicolo per accedere, comunicare e rappresentare questa multidimensionalità e l’immensa eredità che ci abita". Molte delle tele in mostra sono parte integrante del libro: Il Respiro della Vita, frutto di 4 anni di attività artistica, 55 dipinti accompagnati da altrettante composizioni in forma poetica, che danno voce e forniscono suggestioni per penetrare il messaggio del dipinto. Emanuela Presepi, psicoterapeuta, si è poi aperta a sfaccettati percorsi integrati quali: la tecnica metamorfica, le biocostellazioni, l’ipnosi regressiva, il mandala tarologico, e altri ancora. La pubblicazione delle liriche si presenta come un viaggio, ispirato dalla magia dei colori e dalla grazia della poesia. La mostra resterà in visione fino al 5 ottobre.

r.c.