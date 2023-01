Ecco le Pasquarelle e la tradizione si rinnova

Questa sera il palcoscenico di Teatro Garibaldi ospiterà lo spettacolo ’Pasquelle in concerto’, antica tradizione folcloristica e canora, che vede vari gruppi di cantori di pasquelle (pasqualotti), cimentarsi in canti e musiche in varie località dell’Alto Savio. Sono canti e musiche con riferimenti alla Natività e all’Epifania, e anche rime e strofe in chiave satirica riferite a fatti e misfatti che si sono verificati, durante l’anno passato, anche in diverse parti del mondo. Quest’anno saranno cinque i gruppi ad esibirsi: alle 20,30 il gruppo della ’Pasquella degli Antipatici’, alle 21 i cantori della ’Pasquella della tradizione in Alto Savio’, alle 21.30 la ’Pasquella del Botaio’, mentre alle 22 si potrà assistere alla ’Pasquella degli Invidiosi’. A fine serata il gruppo della ’Pasquella Superstar’.

gi. mo.