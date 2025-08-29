Ecco l’Entella, un’altra neopromossa

Si affiderà a un 3-5-2, l’Entella, tornata in B dopo tre stagioni e che domani sera alle 21 inaugurerà il cammino interno dei bianconeri. Nella prima giornata della cadetteria i liguri del nuovo tecnico Andrea Chiappella (che dopo tre ottimi tornei al Giana Erminio ha sostituito a giugno Fabio Gallo) hanno pareggiato in rimonta (1-1) a Chiavari con la Juve Stabia, recuperando con Marconi la rete di Candellone e sfiorando il successo nel finale con Tiritiello. La scorsa stagione è stata trionfale, terminata con 32 risultati utili di fila e il girone B della serie C comandato senza assilli.

Nonostante un percorso trionfale in estate le strade del tecnico Gallo (approdato a Vicenza) e del club si sono divise e la società insieme al direttore sportivo Matteo Matteazzi ha puntato sull’esordiente mister Andrea Chiappella. L’Entella è un club solido, che pratica una politica oculata e dal 2007 il presidente è Antonio Gozzi, imprenditore dell’acciaio, attraverso la Duferco Industrial. Sul gruppo che ha spadroneggiato in C sono stati effettuati alcuni innesti mirati e l’acquisto a titolo definitivo di Karic che era arrivato nel gennaio scorso in prestito. Tra i volti nuovi due conoscenze romagnole, l’esperto portiere Colombi già protagonista a Rimini in terza serie e l’attaccante Flavio Russo in prestito dal Sassuolo e che lo scorso campionato con scarsa fortuna ha giocato proprio nel Cesena. La Virtus Entella ha avuto una storia travagliata, caratterizzata anche da fusioni: nata nel 1914 è stata rifondata nel 2002 e sotto la presidenza Gozzi dal 2007 ha raggiunto solidità ed equilibrio. Per il Cesena subito un ostacolo da non sottovalutare per cercare di iniziare a trasformare il Manuzzi in un fortino, condizione indispensabile per arrivare lontano.