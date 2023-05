Ecco ’Libri a tre ruote’, l’iniziativa che vuole aiutare tutti a leggere

Segnalibro su domani mattina, mercoledì 10 alle 10,30. Quando a Palazzo del Capitano (nella foto) di via Fiorentina a Bagno di Romagna, avrà luogo una conferenza di presentazione della campagna di crowdfunding ’Libri a tre ruote:una biblioteca diffusa per te’.

L’ encomiabile iniziativa viene lanciata da ’LibrAzione’, cooperativa che ha in gestione la Biblioteca comunale e l’Archivio Storico ’Walter Toni’, situati nelle quattrocentesche sale di Palazzo del Capitano del paese d’Alto Savio. Sottolinea, a proposito, la direzione di ’LibrAzione’: "Ci poniamo come obiettivo l’acquisto di una Apecar, per diffondere la fruizione della biblioteca comunale sul vastissimo territorio di Bagno di Romagna. Una biblioteca che arriva nelle varie frazioni del comune termale per un prestito librario mensile. Una biblioteca di prossimità con un servizio a domicilio, a casa, al lavoro. Inoltre, una biblioteca in natura: presente dove meno te lo aspetti".

Per donare fondi e aiutare l’iniziativa è sufficiente collegarsi a questo link: htts:www.ideaginger.itprogettilibri-a-tre-ruote-una-biblioteca-diffusa-per-te-html e donare con PayPal, carta di credito o bonifico bancario. Ci sarà anche la possibilità di donare nei banchetti della biblioteca, che saranno presenti durante i vari eventi che si terranno nel territorio dell’Alto Savio e non solo. La campagna si chiuderà alla fine del mese di giugno. Sono previste fantastiche ricompense in base alle donazioni, per ringraziare per il supporto dato. Alla conferenza di presentazione saranno presenti anche i ragazzi della classe 2ªAB del Liceo Scientifico ’Augusto Righi’ di Bagno di Romagna, che sono stati i bravissimi, creativi protagonisti del progetto e del video promozionale che tutti sperano possa veicolare l’idea nel modo migliore.

gi. mo.