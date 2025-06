Ecco l’infermiere di famiglia e comunità

A Roncofreddo è stata presentata ai cittadini e ai professionisti del territorio, la nuova figura dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC), servizio introdotto da Ausl Romagna per migliorare l’assistenza territoriale e le relazioni con i servizi ospedalieri, con lo scopo di intercettare i bisogni socio-sanitari delle persone, in particolar modo quelle più fragili, e mettere in rete i professionisti e le risorse della comunità, per garantire percorsi di cura, assistenziali e di prevenzione facilitati e potenzialmente più rapidi.

Il progetto mira a offrire un’assistenza sempre più di prossimità e quanto più personalizzata sulla base delle necessità del cittadino, attraverso una rete di servizi fortemente integrati. L’incontro, promosso dal Distretto Rubicone insieme all’amministrazione comunale nell’ex scuola elementare di Gualdo, ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale, della Direzione del Distretto, della Direzione del Dipartimento Cure Primarie Forlì-Cesena, dell’UO Cure Primarie Forlì-Cesena e della Direzione delle professioni sanitarie di Cesena e degli Infermieri di Famiglia e Comunità.

Il progetto è stato presentato dal responsabile infermieristico del Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità Forlì-Cesena Marco Senni e dalla direttrice delle professioni sanitarie di Cesena Barbara Di Stefano. Felicissima Sara Bartolini sindaca di Roncofreddo: "Questo nuovo approccio all’assistenza e alla cura della persona è una grande opportunità per i territori come Roncofreddo in cui la prossimità ai servizi non è scontata. Ringrazio tutto il team sanitario per la serata di ascolto e condivisione dell’iniziativa con i cittadini che impareranno a conoscere e ad apprezzare la figura dell’infermiere di famiglia e comunità".

Il servizio può essere attivato rivolgendosi alla Casa della Comunità Valle Savio oppure telefonando al numero 0547699935 o scrivendo mail a sid.mercato.ce@auslromagna.it.

