Ecco l’Ironman, come cambia la viabilità

Weekend da uomini duri. Domani in Romagna tornerà l’Ironman Italy, l’unica gara italiana di lunga distanza, a cui si aggiungono, per domenica le altre due gare di triathlon. Per consentire un pieno e sicuro svolgimento delle attività sportive previste, la viabilità subirà delle temporanee modifiche anche a Cesena.

Domani si prevede la chiusura della E45, da Ravenna fino al raccordo con via Emilia – Torre del Moro dalle 5, in entrambe le direzioni. Dalle 7:30 è prevista la chiusura della secante, dall’innesto della E45 fino all’intersezione con via San Cristoforo, in entrambi i sensi di marcia. Uscita obbligatoria n. 5 su via Dismano. Sarà invece chiuso al traffico l’ingresso n. 4 dalla rotonda Secante in direzione Forlì. In relazione alle strade urbane ed extraurbane interessate dal percorso dalle 8 sarà chiusa la via San Cristoforo fino a Santa Maria Nuova. La viabilità nelle strade elencate sarà ripristinata a fine gara, alle 19. Domenica i tratti stradali chiusi al traffico saranno gli stessi del giorno prima, ma cambieranno gli orari. La E45 sarà chiusa dalle 9:30, mentre la Secante e la via San Cristoforo dalle 11:30. La riapertura è prevista intorno alle 18.

Il percorso alternativo da Ravenna direzione Roma e viceversa rimane la Via Dismano, percorribile in entrambe le direzioni. L’ingresso in E45 direzione Roma sarà possibile dalla Via Emilia, mentre per chi proviene da Roma l’uscita obbligatoria da Cesena Sud. Per quanto riguarda la Secante, per chi proviene da Rimini uscita obbligatoria n. 5 per poi poter proseguire sulla Via Emilia, mentre per chi deve entrare in Secante provenendo da Forlì in direzione Rimini sarà possibile sempre solo dall’entrata n. 5 (sulla Via Dismano). Si consiglia l’uso dell’A14 già da Cesena Sud per chi deve spostarsi in direzione Forlì, soprattutto per chi proviene da Rimini. Per maggiori informazioni si può chiamare la Polizia Locale allo 0547.354811.