"Ecco lo spirito della comunità". Un Seicentenario da incorniciare

C’è soddisfazione a Selvapiana per il successo registrato nell’organizzazione e nella realizzazione sia delle celebrazioni liturgiche che di altre iniziative, in occasione del Seicentenario della Madonna delle Lacrime, patrona di quella parrocchia. Lo comunica la parrocchia stessa, che, poi, sottolinea: "La comunità si fa forza quando ciascuno offre il proprio contributo con amore, dedizione e gioia. In occasione della celebrazione dei seicento anni della nostra amata Madonna delle Lacrime, siamo stati testimoni di un meraviglioso esempio di collaborazione e spirito di sacrificio. Dietro ad ogni sorriso, ogni tavolo apparecchiato e ogni piccolo dettaglio curato con attenzione, ci sono le mani, i cuori e la passione di tante persone, che hanno reso possibile questa festa speciale. Che spirito di unione e servizio possa continuare a ispirare la nostra comunità! Grazie a tutti". Doverosi, da parte della parrocchia e della comunità, i ringraziamenti anche ai volontari che si sono attivati prima, durante e dopo le funzioni religiose e a quelli che hanno provveduto all’organizzazione e al momento conviviale, svoltosi avvolto da affettuosa e fraterna amicizia. "Un ringraziamento speciale, altresì a Donato Spighi, artista talentuoso e generoso – aggiunge la parrocchia – che ha realizzato, in occasione del Seicentenario, un magnifico piedistallo per il prezioso dipinto del XV secolo della Madonna delle Lacrime. Altro ringraziamento speciale alla Pro Loco, ristorante Pirino, Mordenti, Azienda il Palazzo, Forno Batani di Selvapiana, Forno Il Pane di Acquapartita, famiglia Guerrini per Omero, a ConsultEdil di Maximiliano Falerni".

gi. mo.