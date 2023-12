Ecco ’Natale nel Bosco 2023’ . E le feste illuminano tutta la città

’Natale nel Bosco 2023’. Presentato il programma degli eventi per le festività natalizie, promosso dal Comune – Assessorato alla Cultura. In calendario fino a domenica 7 gennaio ci sono spettacoli, musica dal vivo, teatro, incontri culturali, tombole, mostre, presepi e allestimenti artistici, giochi ed eventi per famiglie e appuntamenti al teatro tra prosa e musica.

"Come sempre ciò che contraddistingue le nostre rassegne di eventi e spettacoli nelle festività natalizie, come nei mesi estivi - spiegano la sindaca Letizia Bisacchi e l’assessora alla cultura Serena Zavalloni (foto) - è di essere frutto della collaborazione e del coinvolgimento delle associazioni culturali cittadine, di promozione sociale e della scuola". Da venerdì 8 l’accensione delle luminarie ’Bosco d’Incanto’, accompagnate da musiche e arie natalizie in filodiffusione, curate dall’Associazione dei commercianti ’Nonsoloruggine’, con il sostegno de Comune. Saranno poi inaugurati gli 8 presepi artistici in varie aree e piazze cittadine. In piazza Pertini è pronto il tradizionale Albero di Natale che verrà inaugurato nel pomeriggio di venerdì 8 con una festa per i bambini; l’11 e il 18 poi nei locali di via Don Minzoni il ’Villaggio di Babbo Natale’.

Sotto il porticato della scuola Elementare dal 16 sarà allestita la mostra ’La via della Bellezza’ realizzata dagli alunni delle scuole. Sabato 9 alle 15.30 in piazza Pertini ’Albero Gentile di Onnon’: pomeriggio di festa per piccoli e grandi che vorranno scrivere o portare la loro ’cartolina gentile’ per allestire l’Albero, a cura di La Scacchiera, con Idea Coop, Gambettola Eventi, Consorzio revisioni cesenate e Citrus L’orto italiano.

Vincenzo D’Altri