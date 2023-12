Ecco Santa Park, 10mila metri di divertimento

Ieri a Cesenatico è stata inaugurato il ’Natale al Mare’, che quest’anno si chiama ’Santa Park’. Siamo nell’area dell’ex Nuit, in viale Carducci, dove sotto il marchio della FSociety della famiglia Foresti-Bellinati, è allestito il più grande parco invernale con giochi e attrazioni degli spettacoli viaggianti, esteso per 10mila metri quadrati. Per il taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Matteo Gozzoli, Simone Battistoni presidente della Cooperativa stabilimenti balneari, Vanessa Pozzi e Chiara Malvini di Adac Federalberghi. Gozzoli crede nel turismo anche a Natale: "Il periodo natalizio è molto importante per Cesenatico e le iniziative private sono fondamentali per dare ancora più valore alla programmazione che portiamo avanti. Siamo felici di poter contare su questo spazio così grande, all’aria aperta e tutto a tema natalizio".

Battistoni commenta così la novità: "Il ’Santa Park’ è realizzato dove in estate c’è il Cesenatico Village, che è la più grande attrazione del nostro lungomare. Per noi balneari, pur non avendo in questo periodo le attività aperte, è importante avere delle luci e delle attrazioni, in un tratto di viale Carducci che diversamente sarebbe buio. La qualità dei giochi è molto alta e l’ingresso alla Casa di Babbo Natale è sempre gratuita, grazie al lavoro di un team che conosciamo bene ed apprezziamo".

Pozzi e Malvini ritengono il Santa Park una risorsa: "Anche con questa iniziativa riprende lo spirito natalizio della città, abbinato ad un parco divertimenti per grandi e piccini. Siamo contenti che, in questo periodo dell’anno, venga animata anche un’altra parte della città oltre al porto canale Leonardesco e a piazza Costa, rendendo così più ricca l’offerta natalizia".

Nel parco ci sono giochi come Super Mario, il Trenino di Peter Pan, la Pista di Pattinaggio, il Jumping Stellare, il Ranger Nasa, la Giostra a catene, l’American Booster, il Barcone Pirata, il Pendolo Gigante, le Canoe dei Pirati, la pista Baby Karts, il Super Gonfiabile, lo Scivolo Gigante lungo 33 metri, il Play Ground, il Percorso Fantasma, la Pesca dei Cigni, il Percorso Horror, il Niagara e il Mini Autoscontro: una ventina di attrazioni, con un’area dedicata più piccoli e una invece con giochi più adatti a ragazze, ragazzi e adulti. È stata fatta una scelta ambientale, con la pista di pattinaggio che non è la tradizionale pista che consuma notevoli quantità di energia elettrica, ma una pista a consumo di energia zero. Al ’Santa Park’ non si paga alcun biglietto; chiunque può entrare e paga solo per le attrazioni che vuole provare o ciò che si acquista. Il parco resterà allestito fino al 7 gennaio ed è visitabile nei fine settimana e dal 22 dicembre tutti i giorni.