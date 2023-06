Ecco ’Sentieri in Musica’, musica, natura e cibo Domenica il primo appuntamento con i ’tegliai’

Torna ’Sentieri in Musica’, la rassegna di Sogliano alla scoperta dei paesaggi dell’Alto Rubicone. Musica, natura e buon cibo sono gli ingredienti fondamentali di ’Sentieri in Musica’, che da dieci anni porta alla scoperta dell’entroterra romagnolo lungo i Sentieri dell’Alto Rubicone. Per l’edizione 2023, la rassegna soglianese ha in programma tre appuntamenti, ciascuno dei quali propone l’accostamento di una breve camminata sportiva (circa 6-7 km) a una cena a base di prodotti tipici del territorio e a un concerto, all’interno di splendide cornici paesaggistiche.

Il primo appuntamento sarà domenica con ’Il cammino dei tegliai’, il primo itinerario, che attraversa l’abitato di Ville Montetiffi, passa accanto alla chiesa di Pietra dell’Uso e fa tappa al laboratorio artigianale del tegliaio di Montetiffi, la famglia Reali-Camilletti. La cena sarà a cura dell’agriturismo ’Le Querce Antiche’ di Vernano, che ha selezionato un menù tipico. Ad animare la serata ci saranno The Urgonauts, che propone, rivisitate, le tipiche sonorità giamaicane rocksteady e ska. Ritrovo alle 17.30 presso la chiesetta di San Benedetto a Vernano, risalente al XII secolo.

Gli appuntamenti successivi saranno domenica 16 luglio, con l’evento ’All’ombra delle querce’ e domenica 27 agosto con ’Allegro, adagio, allegro’. Gli eventi sono a numero chiuso su prenotazione. Dal giovedì precedente l’evento è possibile iscriversi telefonicamente chiamando il 340-5364969, tra le 9 e le 13. Quota d’iscrizione: 20 euro comprensivi di camminata, cena e concerto. Per i bambini fino a 12 anni compresi la quota è di 12 euro. Opzione vegetariana da comunicare al momento dell’iscrizione. Nonostante la relativa facilità dei percorsi, è necessario indossare scarpe adatte alle camminate in natura ed è consigliato munirsi del tipico equipaggiamento da trekking (zaino, borraccia d’acqua, cappellino, bastoncini).

L’edizione 2023 di Sentieri in Musica è organizzata dall’Associazione Asd Rubicone For Sport Marianna Trail in collaborazione col Comune di Sogliano al Rubicone. Nel corso dei tre itinerari è promosso il progetto ’Terra di Piadina’ in collaborazione con il tegliaio Maurizio Camilletti.

Ermanno Pasolini