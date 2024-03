Ecco ‘Think Pink’, solidarietà e musica ai Giardini Savelli

Sabato 9 marzo i Giardini Savelli ospiteranno l’evento ‘Think Pink – non solo l’8’. L’intera giornata sarà dedicata alla figura della donna, attraverso una collaborazione con l’associazione Women in Run, che si propone di sostenere i progetti contro la violenza sulle donne utilizzando lo sport come canale comunicativo e aggregativo e alla quale verrà devoluto l’incasso della giornata. Oltre agli sponsor che sosterranno l’iniziativa, chiunque potrà fare la sua parte effettuando una donazione nell’area del Chiosko Savelli. Alle 11 verranno aperti gli stand: col sottofondo costante di musica e vari intrattenimenti, sarà possibile acquistare fiori, piante e gelati, oppure pranzare effettuando una donazione libera. Nel primo pomeriggio è in programma il discorso di apertura da parte della presidente di Women in run Belinda Ronconi, dopo di che, alle 14.30, inizierà una camminata che attraverserà il centro storico con l’intento di promuovere valori e diritti dell’universo femminile. Alle 17 verrà servito un aperitivo al costo simbolico di 5 euro, mentre a fine giornata verrà consegnato l’assegno di quanto raccolto.