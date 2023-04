Eclissi di un Pd senza lista e segretario

Filippo Graziosi

Nonostante l’ambientazione, non si tratta di una commedia plautina. Pochi giorni fa il Pd di Sarsina ha scoperto di non avere un segretario. Giovanni Sampaoli ha infatti ricordato di essersi dimesso ‘appena’ 4 anni fa. Un dettaglio che deve essere sfuggito ai compagni dell’Alto Savio, ma anche a quelli più a valle. Come se non bastasse per la prima volta il centrosinistra non è riuscito a presentare un candidato sindaco da opporre a Enrico Cangini. A cui basterà convincere all’incirca 1.200 concittadini ad andare ai seggi e ritirare la scheda elettorale. E non è nemmeno necessario che facciano un segno sul suo nome. Dalla commedia alla tragedia (della democrazia), il passo è breve.