Ecofest 2023, cinque giorni per l’ambiente

Rispetto per la Vita sulla Terra. È questo il tema di ECOFEST 2023 che si terrà dal 2 al 5 giugno presso la Fondazione Oasi Riviera San Bartolo, a Pesaro. L’evento, organizzato in collaborazione con Oikos Group - La pittura ecologica, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la collettività sui temi della sostenibilità ambientale. Saranno cinque giornate di eventi, tra seminari, laboratori, concerti, mostre, workshop e tanti artisti ed esperti che si alterneranno per informare e intrattenere il pubblico. Dallo Yoga al Nordic Walking, dalle degustazioni di prodotti a km zero ai laboratori creativi.