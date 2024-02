Ecomotiva: il progetto al Rifugio

C’è proprio un bel motivo, grazie al progetto Ecomotiva, per raggiungere il Rifugio Trappisa di Sotto, nell’alta Val Bidente di Bagno di Romagna. Una struttura autogestita, in mezzo alla foresta, per escursionisti e ciclisti di mountain bike, a 10 minuti dal borgo di Poggio alla Lastra di Bagno. "Il nostro progetto è stato presentato nell’ambito del Cets, cioè la Carta Europea per il Turismo Sostenibile. In pratica, chi decide di raggiungerci senza utilizzare l’auto riceve uno sconto sul pernottamento – spiegano i responsabili –. Il nostro obiettivo è stimolare la consapevolezza dell’importanza di muoversi in modo sostenibile e di contribuire alla pulizia del bosco, raccogliendo eventuali rifiuti che possano essere incontrati durante il percorso".

Gilberto Mosconi