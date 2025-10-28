Ecosistema costiero, incontro con Aida Morelli e Sandro Brina

’Il Parco del Delta del Po e il progetto Oasi costiera’ è il tema dell’incontro organizzato dal Rotary Club Cesenatico Mare, che si terrà domani sera, mercoledì, alle 20.30, nel salone dell’Hotel Lalla di Cesenatico. E’ un incontro aperto alla cittadinanza, dedicato alla scoperta ed alla valorizzazione di uno dei più preziosi patrimoni naturali del nostro territorio e all’approfondimento sul valore ambientale, culturale ed economico di quest’area straordinaria, esempio virtuoso di equilibrio tra uomo e natura. Interverranno Aida Morelli (nella foto), architetto e progettista ambientale, dal 2021 presidente dell’Ente di Gestione del Parco del Delta del Po, e Sandro Brina, naturalista e ornitologo, presidente del progetto Oasi costiera e promotore di iniziative di monitoraggio della biodiversità e dell’avifauna migratoria nella zona costiera tra Cesenatico e Gatteo. L’incontro rappresenta un’importante occasione per riflettere insieme sul ruolo che le istituzioni e la società civile possono svolgere nella tutela e nella valorizzazione dell’ecosistema costiero, in sintonia con gli ideali rotariani di servizio, sostenibilità e impegno verso la comunità. La cena conviviale sarà a base di pesce, durante la quale è possibile dialogare con i relatori e condividere idee e prospettive in un clima di amicizia e partecipazione. L’invito è esteso ai famigliari, agli amici e a tutti i cittadini, i quali possono avere informazioni e prenotare, telefonando al 347 2405109, oppure inviando un messaggio whatsapp allo stesso numero. La partecipazione inclusa la cena e le bevande costa 35 euro a persona, una cifra volutamente contenuta per coinvolgere il maggior numero di persone, sull’importanza di conoscere e rispettare l’ambiente in cui viviamo, a partire dal Delta del Po, sino a tutta la costa romagnola.

g. m.