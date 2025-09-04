Edil Sei chiude dopo 45 anni: "Edilizia sommersa dalla carta"

Dopo 45 anni di attività a fine anno chiuderà l’azienda cesenate Edil Sei snc, associata a Confartigianato (che la omaggerà con una targa al valore artigiano) operativa nel settore edile, con sede a San Carlo, fondata nel 1980 ed evolutasi nel tempo con l’ingresso di nuovi soci titolari. A capo dell’impresa ci sono oggi Marino Cuni (nella foto con Cristiana Suzzi di Confartigianato), Vincenzo Nisi, Gianluca Nisi e Mauro Zavalloni. "Lasciamo con serenità. D’altronde non è possibile attuare il ricambio generazionale per mancanza di materia prima - afferma il portavoce Cuni -: alcuni di noi non hanno figli e chi li ha hanno intrapreso strade diverse. Cedere l’azienda mantenendo il nome? Non ci abbiamo neanche pensato. Il rapporto è fiduciario, chi venisse a Edil Sei trovando altre facce resterebbe spiazzato".

"Ho 67 anni - prosegue Cuni - e per me lavorare in edilizia, noi lo facciamo con i clienti privati, è stata una esperienza bellissima. La gioia più grande è vedere che dal nulla, con le tue mani, realizzi case, chiese, stabilimenti. Negli anni il lavoro manuale si è semplificato grazie a utensili, gru e attrezzi vari e non siamo stanchi del lavoro manuale".

"La stanchezza dipende - spiega Cuni – dal dominio della carta, dall’eccesso di burocrazia di regole e adempimenti moltiplicatisi come quella, per citare l’ultima, della pec pretesa per ciascuno dei soci titolari, che tolgono tempo ed energie al lavoro di tutti i giorni. Oggi è più difficile seguire la burocrazia che un cantiere. Di lavoro ce n’è a iosa - rileva Cuni - ma la carenza di manodopera specializzata ci ha fatto scegliere negli ultimi anni di non sostituire i lavoratori che andavano in pensione".