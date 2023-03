Edili, firmato il contratto integrativo

E’ stato firmato il contratto interprovinciale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese che operano nelle province di Forlì - Cesena e Rimini. Il rinnovo, che interessa circa 8.500 lavoratori edili occupati nelle due provincie, integra il contratto collettivo nazionale di lavoro ed interviene dopo un lungo e complesso confronto tra le organizzazioni sindacali di categoria Filleacgil, Filca Cisl, Feneal Uil e i rappresentanti delle imprese rappresentati da Cna e Confartigianato. Dalla prossima settimana l’accordo sarà sottoposto alla discussione e al voto dei lavoratori.

L’accordo secondo i sindacati "migliora le condizioni economiche e aumenta i diritti per i lavoratori". Tra gli elementi del contratto spiccano l’una tantum: 150 euro lordi con la mensilità del mese di marzo. Oltre alla normale retribuzione sarà previsto un premio per obbiettivi con l’erogazione di una quota salariale aggiuntiva (517 euro per un terzo livello). Buono posto giornaliero pari a 4 euro. Tra le novità previste dalla Cassa Edile: contributo di € 400,00 per i lavoratori edili con figli che frequentano l’asilo nido, € 500,00 di contributo natalità per ogni figlio. Inoltre durante l’assenza dal lavoro per malattia le aziende riconosceranno la retribuzione piena dal primo giorno di assenza a prescindere dalla durata. Altri punti del contratto riguardano la formazione e il subappalto.