Edilizia popolare, 18 alloggi verso il recupero

Sono 18 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto di un intervento di recupero e ristrutturazione avviato dall’amministrazione comunale con risorse pari a 214,400 euro, a cui si sommano 115 mila euro messi a disposizione da Acer Forlì-Cesena, che esegue i lavori. L’obiettivo è restituire questi appartamenti alla disponibilità dei nuclei familiari in graduatoria, in possesso dei requisiti previsti.

Gli alloggi – bilocali e trilocali – sono distribuiti in diverse zone della città (viale Oberdan, via Fra Michelino, Mura Sant’Agostino, via Martiri della Libertà (nella foto), via Machiavelli, via Cerchia di Sant’Egidio, via San Giorgio, via San Mauro, via Capanne).

Gli interventi riguardano sostituzione degli infissi, rifacimento degli impianti, opere di tinteggiatura e riorganizzazione degli spazi abitativi.

"Ad oggi – commenta il sindaco Enzo Lattuca – su 891 alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono circa trenta quelli non ancora assegnati per ragioni legate alla necessità di interventi strutturali. Dal 2019 fino allo scorso anno abbiamo destinato circa 390mila euro euro al recupero di appartamenti da assegnare ai nuclei familiari richiedenti".

A questa somma si aggiungono 616mila euro stanziati dalla Regione e ulteriori risorse messe a disposizione da Acer, incluse nel budget per la manutenzione, con un investimento di circa 124mila euro euro.

Sono stati recuperati 88 alloggi, a cui oggi si aggiungono ulteriori unità abitative che verranno presto assegnate. Inoltre, anche grazie alla vendita di immobili non più rispondenti alle esigenze dell’ente, il patrimonio Erp si è arricchito di ulteriori soluzioni abitative".