Edilizia residenziale sociale, bando per due alloggi

Il Comune di Cesenatico in sinergia con l’Unione Rubicone e Mare, ha pubblicato un bando per la formazione di una graduatoria per la locazione di due alloggi Ers (Edilizia Residenziale Sociale). Sono un appartamento di 50 metri quadrati situato in via Mazzini 143/b ad un canone di 296 euro al mese ed un appartamento di 45 metri in via Venezia 6/a con un affitto di 250 euro mensili. Per partecipare occorre essere residenti a Cesenatico da almeno tre anni ed avere un reddito basso certificato dall’Isee. Il bando è sul sito del Comune e per la presentazione della domanda si deve avere una Pec o una casella di posta elettronica ordinaria. La domanda dovrà essere inviata a protocollo@pec.unionerubiconemare.it entro il 18 marzo.