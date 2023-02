Edilizia scolastica, finanziati due progetti

Sei milioni di euro per l’edilizia scolastica nella Provincia di Forlì Cesena grazie ai fondi del Pnrr. Nel Cesenate i finanziamenti riguardano il primo stralcio dei lavori per realizzare la nuova scuola media Pascoli di Gatteo per 2.224.000 euro e il secondo stralcio dell’intervento di adeguamento sismico della palestra della scuola dell’infanzia e primaria di Ranchio a Sarsina per 229.100 euro. "Abbiamo aggiornato il piano provinciale di edilizia scolastica, insieme ai comuni, per candidarci a questo canale di finanziamento – commenta il presidente Enzo Lattuca – che ha portato due milioni e mezzo di euro alle scuole di Gatteo e Sarsina. Risorse che renderanno le scuole più sicure dal punto di vista sismico ed più efficienti dal punto di vista energetico. Ci siamo presi l’impegno come Provincia di aggiornare il piano ogni sei mesi per essere sempre pronti ad intercettare finanziamenti a favore dei comuni". "Siamo contenti di aver ottenuto un ulteriore finanziamento di Pnrr per l’adeguamento sismico della palestra scolastica di Ranchio – dichiara Enrico Cangini, sindaco di Sarsina - che si aggiunge a quello che interessa la scuola elementare del capoluogo. L’ottenimento di tali fondi, per un comune piccolo come il nostro, è il frutto di un grande sforzo dell’ufficio tecnico e di tutta la struttura comunale". "Sono molto soddisfatto – commenta Roberto Pari, sindaco di Gatteo - perché il nostro Comune si è aggiudicato un contributo di oltre 2.200.000 per la realizzazione di un importante stralcio di lavori alla scuola media Pascoli di Gatteo. A queste somme si aggiunge una compartecipazione del Comune per oltre 600.000 euro. È un progetto ambizioso, specialmente per un piccolo Comune. Ma ci abbiamo sempre creduto e non ci siamo fatti trovare impreparati. Questo è il risultato di una programmazione lungimirante che guarda al futuro. È un intervento fondamentale per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze, perché saremo in grado di mettere a loro disposizione un edificio sicuro sotto tutti gli aspetti ed altamente funzionale. Questo traguardo è frutto di un complesso ed articolato lavoro di squadra".