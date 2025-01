Edilizia scolastica: "Quaranta milioni di euro investiti dal 2021"

Sfiorano i 40milioni di euro gli interventi messi in campo dal Comune di Cesena sul fronte dell’edilizia scolastica dal 2021 e programmati fino al 2026. L’assessore comunale Christian Castorri fa il punto sugli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli istituti di ogni ordine e grado, per una generale riqualificazione delle scuole, oltre a lavori di adeguamento sismico e antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche. In modo specifico dal 2021 sono stati investiti 39.803.337 euro, tra risorse proprie dell’Ente, finanziamenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e derivanti da altre fonti.

"Dal 2019 ad oggi – commenta l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – l’azione dell’Amministrazione comunale sull’edilizia scolastica è stata ben orientata e decisa tanto da consentirci di programmare e realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in ordine di priorità ben definite rispetto alle circa 400 aule delle oltre 60 scuole di Cesena: un sforzo economico sul quale crediamo molto e che lascerà alla città scuole ristrutturate e strutture nuove. Uno sforzo riconosciuto quotidianamente dalle famiglie dei bambini e ragazzi che vivono questi luoghi. Siamo andati ben oltre l’obiettivo prefissato, ovvero di intervenire in modo straordinario in almeno una scuola all’anno. Dopo la ristrutturazione della scuola Munari di Sant’Egidio e la ristrutturazione della scuola primaria di Martorano, nonché la realizzazione della nuova scuola primaria di San Vittore e la ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado di Viale della Resistenza, siamo riusciti ad avviare nel 2024 – grazie alle risorse intercettate dal Pnrr – gli importanti cantieri per la realizzazione della nuova scuola ‘Anna Frank’ e della nuova mensa della ‘Carducci’, dei nuovi asili nido di San Vittore e di Villachiaviche, del nuovo polo dell’infanzia dell’Osservanza. Non dimentichiamo inoltre l’impegno a cui abbiamo dovuto far fronte in modo ancor di più straordinario, adeguando gli spazi alle misure Covid-19 in 22 scuole primarie nell’estate 2020, e ripristinando le scuole danneggiate dall’alluvione di maggio 2023, con riferimento a Villarco, Ronta, Martorano e al complesso di San Giorgio".

"Tra interventi legati al Pnrr ed altri lavori sono stati realizzati, e già conclusi, avviati, alcuni in corso, ben 36 interventi di diverso tipo: ricordiamo, a titolo di esempio, la nuova costruzione della scuola primaria ‘G. Pascoli’ nell’ambito del complesso di San Vittore, l’illuminazione interna della scuola secondaria di primo grado di Borello e della scuola secondaria di primo grado San Domenico, la realizzazione della scala di sicurezza esterna alla scuola secondaria di primo grado via Anna Frank, tutti già conclusi e corrispondenti nel complesso a 540 mila euro. Soffermandoci tra i lavori conclusi – prosegue l’assessore – possiamo citare la manutenzione straordinaria delle scuole dell’infanzia Statali e Primarie, l’abbattimento delle barriere architettoniche per installazione delle piattaforme elevatrici alla ‘Salvo D’Acquisto’ e all’Oltresavio, la riqualificazione di palazzo ‘Mazzini Marinelli’, la manutenzione straordinaria delle scuole dell’infanzia di Macerone e Secondaria di primo grado ‘Pascoli’. Come possiamo notare, non si tratta esclusivamente di semplice manutenzione".

Si è poi conclusa la progettazione di altri due interventi: ripristino e messa in sicurezza post alluvione del complesso scolastico San Domenico e della scuola primaria di San Carlo. Castorri evidenzia infine che è stata avviata all’interno della scuola dell’infanzia di Pievesestina la realizzazione di un intervento di posa in opera di pannellature rigide in fibro cemento antiumido al quale, in estate, seguiranno lavori di risanamento definitivo con la demolizione di tutto l’intonaco deteriorato con relativo rifacimento.