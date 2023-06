Edilizia sociale e protezione civile in consiglio comunale

Giovedì alle 13 si riunisce il Consiglio comunale di Cesena. I lavori, trasmessi in diretta sul portale comunale cesena.consiglicloud.it, saranno introdotti dalle interpellanze a firma del consigliere comunale di ’Cesena Siamo Noi’ Denis Parise riguardanti, la prima, la realizzazione di otto alloggi di edilizia residenziale sociale alla Fiorita, e, la seconda, la Protezione civile. L’assise si occuperà poi della ’variazione di bilancio 2023-2025 per ragioni d’urgenza’; del Codice di Convivenza civile, polizia urbana e benessere animale; del riconoscimento del debito fuori bilancio; dell’accorpamento al demanio stradale di terreni utilizzati ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre 20 anni. Due le mozioni in programma, entrambe della Lega.