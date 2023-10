Edoardo Turci racconta la storia di Gatteo e la vita di Pedretti

Stasera alle 21 alla Biblioteca Comunale Ceccarelli di Gatteo riparte la rassegna ‘Gatteo incontra l’autore’ dedicato alla scoperta di scrittori locali e dei loro libri. Edoardo Turci presenterà due dei suoi libri: ‘Gatteo a Mare un secolo di vita balneare (1923-2023)’ e ‘Luigi Renato Pedretti’, editi da Il Ponte Vecchio.

Con il suo ‘Gatteo a Mare un secolo di vita balneare (1923-2023)’ Turci ripercorre i primi cento anni di vita balneare partendo da quando a Gatteo a Mare erano presenti solo la casetta di Salvatore Foschi, nonno di Primula Foschi, la prima nata che quest’anno ha festeggiato anche lei i 100 anni, e la piccola sede della Guardia di Finanza.

Con il libro ‘Luigi Renato Pedretti’, Turci ci fa conoscere sia la vita pubblica che quella privata di Luigi Renato Pedretti, molti lo ricordano per essere il padre di Nino Pedretti, lo scrittore e poeta santarcangiolese, altri lo ricordano come lo scopritore delle grotte tufacee e come strenuo difensore dei luoghi della memoria storica.

Edoardo Maurizio Turci, nato a Sant’Angelo di Gatteo nel 1956, è Accademico ordinario, bibliotecario e attuale segretario della Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone. È anche Ispettore Onorario della Soprintendenza di Ravenna e Comandante della Polizia Locale di Cesenatico. Collabora, inoltre, come giornalista e pubblicista, con ‘Il Resto del Carlino’ da oltre trent’anni e con il settimanale diocesano ‘Corriere Cesenate’. Turci è un ricercatore e studioso della storia locale con circa una settantina di pubblicazioni.

Seguiranno incontri con Astrid valeck (8 novembre ‘Memorie di vita e di migrazione al femminile’) e Gianfranco Miro Gori ( 13 dicembre ‘Amarcord dalla A alla Z’).