‘Educati alla guerra’ all’ex Pescheria

Un viaggio nell’infanzia del primo Novecento per capire come la guerra, la morte eroica, il virilismo, l’esaltazione della divisa e delle armi divennero pane quotidiano per le bambine e i bambini italiani. Sabato 6 aprile, alle ore 16.30, negli spazi espositivi della Galleria Pescheria, sarà inaugurata la mostra "Educati alla Guerra - nazionalizzazione e militarizzazione dell’infanzia nella prima metà del ‘900", realizzata e curata da Gianluca Gabrielli, dottore di ricerca in History of education all’Università di Macerata.