Educazione alimentare. Amadori contro l’obesità

Educare alla nutrizione per arginare la piaga dell’obesità – e in generale l’eccesso di peso – tra i bambini fra gli 8 e 9 anni: è l’obiettivo principale de ‘Il piatto Pro’, il nuovo progetto di Amadori che coinvolgerà duemila classi terze, quarte e quinte della scuola primaria in tutta Italia. ‘Pro’ come ‘proteine’, il focus del gruppo: l’offerta dei prodotti Amadori, inizialmente fondata sulle sole carni bianche, si estende ora alle proteine ‘rosa’, di suino, ‘gialle’, da uova e ovoprodotti, e ‘verdi’, le ultime nate, ricavate da fonti vegetali come i piselli. L’iniziativa mira a sensibilizzare bambini e bambine sul valore di ogni alimento, proteico ma non solo, e sulla fondamentale importanza di tutti i macronutrienti in un regime bilanciato, nel quale gioca un ruolo cruciale anche lo stile di vita attivo. Avviato nelle scorse settimane, il progetto durerà fino al 15 aprile 2025 e mira infatti a promuovere, nelle giovani generazioni, il valore del cibo, facendo crescere la consapevolezza che i pasti hanno un impatto notevole anche dal punto di vista emotivo e relazionale. Il colosso cesenate dell’agroalimentare italiano ha delineato l’iniziativa in collaborazione con ‘D&F’, agenzia di comunicazione ed ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione, specializzato nello sviluppo di progetti educativi multicanale, diretti al mondo della scuola. Ma come funziona ‘Il piatto Pro’? In modo semplice e inclusivo: al centro dell’esperienza formativa c’è un sito internet già attivo, con accesso dedicato per tutte le classi iscritte al progetto. La piattaforma mette a disposizione degli utenti (alunni e docenti) materiale interattivo originale, formato da schede con le attività in classe, dispense, tutorial e video pillole, realizzate ad hoc da Annalisa Maghetti, medico specialista in Scienza dell’alimentazione e componente del Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica. I moduli educativi, elaborati in maniera divulgativa e divertente – pur mantenendo una valenza scientifica rigorosa – insegnano a mangiare in modo equilibrato e a coltivare il proprio benessere, dai banchi di scuola fino alla tavola di casa. Come in ogni lezione che si rispetti, non può mancare il piacevole momento della ‘ricreazione’: l’iniziativa di Amadori prevede infatti un contest tra tutte le classi partecipanti, ognuna delle quali è chiamata a inviare un disegno personalizzato, che sia in grado di raccontare la propria idea di "piatto pro", sulla base di quanto appreso. I contributi più meritevoli saranno premiati.

Maddalena De Franchis