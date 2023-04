Educazione alla salute, primo appuntamento

Parte stasera alle 21 al centro Auser di via Pertini 3 la serie di incontri e di iniziative di formazione, di educazione alla salute e al benessere e di prevenzione. Tematiche importanti che il Comune ha organizzato partendo con l’Atac (Associazione Club Alcolisti in Trattamento) e il villaggio del fanciullo, trattando il tema ’Alcol: più sai meno rischi’. A parlarne saranno lo psicoterapeuta Francesco Rasponi, Paolo Boldrini del SerD Ausl Romagna e Ivano Marchi presidente di Acat Romagna. L’iniziativa è l’occasione per raccontare cos’è l’alcol-dipendenza attraverso le testimonianze dei membri delle Associazioni di auto-aiuto che entrano in contatto con questa realtà, ma anche attraverso lo sguardo di psicologi, medici e assistenti sociali. L’assessore alle politiche della salute Giulia Paci dice: "Da tempo pensavo di organizzare appuntamenti legati alla salute, ai temi sanitari e allo stile di vita e grazie alla disponibilità di una rete di professionisti a Mercato a cadenza mensile si parlerà di dipendenza, prevenzione, alimentazione, primo soccorso".

Prossimo appuntamento martedì 30 maggio a Palazzo Dolcini su ’Disostruzione pediatrica’.

Edoardo Turci