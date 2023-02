Parole d’ordine: acqua, energia e ambiente. Sono i temi cardine che il Gruppo Hera, in coerenza con gli obiettivi fissati dall’Agenda Onu 2030, porta fra i banchi delle scuole di ogni ordine e grado, con una proposta didattica 20222023 rinnovata e ricca di stimoli, contenuti e metodologie all’avanguardia.

Nella XIII edizione de La Grande Macchina del Mondo e un pozzo di scienza – al via proprio in questi giorni - la multiutility investe solo in Emilia-Romagna su oltre 80 mila giovani, per un totale di 3.900 classi, puntando su conoscenza, consapevolezza e amore per il pianeta con 70 attività gratuite e innovative.

A Forlì-Cesena oltre 10.600 studenti protagonisti delle iniziative didattiche in presenza e a distanza di Hera

A Cesena si parte lunedì 6 febbraio con un pozzo di scienza, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, con l’interview a distanza ‘trascrivere il clima del futuro nel DNA delle piante’, alla quale parteciperanno 4 classi quarte (A, D, E, G) dell’IT Garibaldi Da Vinci. Grazie alle conoscenze della genomica e alle possibilità offerte dall’editing genetico i ragazzi apprenderanno come accelerare i processi di selezione e disporre delle piante per l’agricoltura di oggi e di domani. Poi il 9 febbraio saranno le classi 2^ B e 3^ L del Liceo Fulcieri Paulucci di Calboli, a cimentarsi con ‘Il giornalismo scientifico’, grazie al quale impareranno a raccontare la scienza con imparzialità, distinguendo modelli e teorie da fatti e dati sperimentali, le notizie vere da quelle false, per evitare di divulgare fake news.

Poi il 10 febbraio saranno i più piccoli della 3^ A e 3^ B scuola primaria Dismano di Pievesestina a sperimentare in presenza le attività de La Grande Macchina del Mondo con il progetto ‘L’Unione fa la forza’, il percorso didattico che, attraverso il gioco di ruolo e con l’ausilio del librogame, vuole favorire nei bambini il ragionamento critico, portando alla luce concetti di educazione ambientale e di sostenibilità.

Complessivamente in provincia di Forlì-Cesena parteciperanno al programma didattico 166 scuole, 536 classi e 10.671 alunni e studenti compresi tra i 4 e i 19 anni.