Educazione ambientale, via alle iscrizioni alle iniziative di Hera

A pochi giorni dal rientro in classe, anche il Gruppo Hera si prepara con entusiasmo a tornare nelle scuole con i progetti di educazione ambientale e di divulgazione scientifica de La Grande Macchina del Mondo e un pozzo di scienza, che lo scorso anno nella provincia di Forlì-Cesena hanno coinvolto 491 classi, per quasi 10.000 alunni di 158 diversi istituti, di cui oltre 3.600 studenti di 171 classi in 36 scuole nel solo Comune di Cesena, mentre in quello di Forlì oltre 2.600 studenti di 123 classi in 41 istituti. Oltre 70 nuove attività gratuite a scelta su energia, acqua, ambiente ma anche innovazione e sostenibilità. Un’offerta didattica che raccoglie da sempre grande partecipazione e sulla quale la multiutility investe da oltre 20 anni, integrandola ai programmi scolastici con lo scopo di affiancare insegnanti e studenti nell’approfondimento di temi urgenti come l’economia circolare, il riciclo, la raccolta dei rifiuti, i cambiamenti climatici e anche l’innovazione scientifica. "Solo nell’anno scolastico 20222023, abbiamo coinvolto quasi 100mila studenti di oltre 4000 classi in circa 70 attività, e continuiamo a farlo anche quest’anno con una proposta didattica interdisciplinare di qualità, a disposizione gratuita di tutta la comunità scolastica. La nostra volontà è quella di stimolare una coscienza sempre più amica dell’ambiente, una solida cultura della sostenibilità tra i giovani e insieme dare loro strumenti utili per agire sul cambiamento. In questa edizione faremo di più: coinvolgeremo famiglie e cittadini nella #GMMCHALLENGE, una sfida che premia le piccole azioni quotidiane con la piantumazione di nuovi alberi in città (fino a 300 in un anno). Vuol dire assorbire 30 tonnellate di C0 2 , pari alle emissioni di un viaggio in auto di 15 mila km!" afferma Giuseppe Gagliano, Direttore Centrale Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo Hera. Sul nuovo sito Hera per le Scuole le iscrizioni ai progetti e agli Open Day. Dal 26 settembre e fino al 31 ottobre, gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado potranno richiedere sul sito l’iscrizione della propria classe alle attività de La Grande Macchina del Mondo. Ad un pozzo di scienza, invece, percorso di divulgazione scientifica dedicato alle scuole secondarie di secondo grado, sarà possibile aderire dal 2 ottobre al 15 novembre. Sempre sul nuovo portale Gruppo Hera per le Scuole è possibile scoprire il catalogo delle attività di entrambi i progetti che verranno presentati ai docenti negli Open Day virtuali del 25 e 28 settembre. L’iscrizione è obbligatoria su www.gruppohera.itscuole