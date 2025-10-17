Educazione inclusiva alla scuola di Sala

Il Secondo circolo didattico di Cesenatico investe sulla prevenzione e il benessere scolastico, grazie al sostegno dei volontari dell’associazione "Quelli di Sala del 2° Circolo", che hanno donato 6.200 euro. Il Secondo circolo, guidato dal dirigente scolastico Saverio Gallizzi, avvia infatti per l’anno scolastico 2025-2026 un importante progetto dedicato alla prevenzione e al supporto psicopedagogico, con il contributo dell’associazione, che da anni opera a fianco della scuola con iniziative concrete a favore di studenti, famiglie e personale scolastico.

Il progetto prevede due interventi fondamentali. Il primo riguarda l’individuazione precoce dei disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), per gli alunni della scuola materna e delle scuole elementari. Si tratta di un’attività di osservazione e screening che ha l’obiettivo di cogliere precocemente eventuali segnali di difficoltà, per attivare tempestivamente strategie educative mirate e, laddove necessario, segnalazioni agli specialisti competenti.

Il secondo obiettivo è l’attivazione dello Sportello d’ascolto psicologico rivolto a studenti, famiglie e personale scolastico. Si tratta di uno spazio sicuro e riservato, gestito da figure professionali qualificate, che mira a promuovere il benessere emotivo e relazionale all’interno della comunità scolastica. Lo sportello rappresenta un’opportunità per affrontare disagi, incertezze o difficoltà, e per rafforzare il dialogo tra scuola e famiglia.

Il dirigente Gallizzi è molto soddisfatto del corposo aiuto: "Siamo profondamente grati all’associazione di promozione sociale "Quelli di Sala del 2° Circolo", per aver creduto in questo progetto e per averlo sostenuto in modo concreto. Prevenzione, ascolto e inclusione, sono parole chiave per una scuola che mette davvero al centro la persona. Intervenire in modo tempestivo e offrire supporto è oggi più che mai fondamentale, soprattutto in un’epoca in cui le fragilità educative ed emotive purtroppo stanno emergendo con forza crescente".

Il Secondo circolo didattico di Cesenatico conferma così il suo impegno verso un’educazione inclusiva e capace di rispondere in modo integrato ai bisogni formativi ed emotivi degli alunni, grazie anche alla sinergia con il territorio e le realtà associative formate da genitori che credono nel valore della scuola come bene comune. L’associazione "Quelli di Sala del 2° Circolo" l’altro giorno ha consegnato un assegno di 6.200 euro al dirigente scolastico, in una cerimonia alla quale sono intervenuti il presidente Antonio Castagnola e la segretaria Chiara Scarpellini dell’associazione, lo stesso dirigente scolastico Saverio Gallizzi, la vice dirigente Patrizia Gregori e Mascia Nanni, referente per i Dsa.

Giacomo Mascellani