Effetti speciali della natura svelati dall’astronomo

Domani sera a Palazzo del Capitano il divulgatore scientifico Gianni Rossi terrà la conferenza sul tema ’Gli effetti speciali della nostra atmosfera: arcobaleni, fulmini e aurore polari’. Rossi, esperto di astronomia e di egittologia, oltre che con la sua fluida e coinvolgente oratoria di conferenziere non solo davanti al pubblico ma anche in radio e televisioni nazionali, spiegherà nella sala convegni di Palazzo del Capitano come si formano questi spettacolari fenomeni, anche col corredo di suggestive immagini riprese nei suoi tanti viaggi in giro per il mondo.

E se per quel che riguarda arcobaleni e fulmini potrebbe mostrare anche quelli impressi dai clic scattati nel territorio di Bagno di Romagna e dintorni, per realizzare le eccezionali fotografie sulle spettacolari aurore boreali, il divulgatore scientifico bagnese ha fatto alcuni viaggi volando dalla terra di Romagna a quella polare del nord Europa.

La serata è promossa dall’Associazione Culturale ’La Compagnia di Gnomo Mentino’, in collaborazione col Centro turistico Valbonella, e col patrocinio del Comune di Bagno di Romagna. La conferenza fa parte dei 12 incontri dell’11ª edizione della rassegna ’Tra Cielo e Terra’, ciclo di conferenze a tema storico, scientifico, naturalistico e letterario, che hanno riscosso grande partecipazione di pubblico. La rassegna, iniziata nel giugno scorso, si concluderà il 9 novembre con la conferenza di Loretta Gentili e Maurizio Rossi sul tema ’Dalle pianure del Bangladesh alle vette del Nepal’. Ingresso gratuito. Per Info.: 3470859371; gianni.tony@libero.it

Gilberto Mosconi