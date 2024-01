Effetto Jannik in città: "Qui il nuovo Sinner?. Serve investire sul tennis"

"Come vai di rovescio?". "Bene, ma io sono soprattutto uno che spariglia a rete". Mentre Jannik Sinner alzava la coppa del vincitore dell’Australian Open, gli italiani (e con loro i cesenati) riscoprivano la passione per il tennis, in un legittimo e virtuoso traino che da sempre i campioni vincitori delle grandi manifestazioni sanno prima generare e poi alimentare. E’ valso con l’atletica di Tamberi e Jacobs ori olimpici, ora tocca alle racchette. "E’ normale che si vada in quella direzione - riflette l’assessore allo sport Christian Castorri -, ma situazioni come queste sono importanti da capitalizzare in maniera strutturale, per evitare che l’entusiasmo del momento finisca per spegnersi in fretta. Come fare? Attraverso interventi strutturali. Riguardo al tennis i problemi di spazi sono reali e serve mettere mano alla questione una volta per tutte. Il riferimento è per esempio all’area attigua al circolo ‘Ronconi’ in zona stadio, attualmente adibita a parcheggio utilizzato dal Cesena Calcio. Per il Cavalluccio non si tratta di uno spazio decisivo, per i tennisti sì. Servirebbe mettersi al tavolo e trovare finalmente una soluzione". La conferma arriva direttamente dal presidente circolo, Stefano Menenti: "Al ‘Ronconi’ gravitano circa 700 atleti, tra tesserati, bambini e adulti. Sono numeri importanti, difficili da gestire con solo quattro campi. Lavoriamo bene, con impegno e professionalità. Il nuovo Sinner potrebbe tranquillamente nascere qui, in città. Ma perché ciò accada serve investire sul tennis e garantire ai talenti la possibilità di crescere ed esprimersi al meglio. L’effetto Sinner? C’è, eccome. E non da ora. Abbiamo a che fare con un atleta di un profilo elevato, come ha per esempio dimostrato il suo saluto ‘Buongiorno Italia’ nella conferenza stampa tenuta dopo aver conquistato l’accesso alla finale. Grazie a lui tanti si stanno appassionando al tennis e tanti altri stanno tornando a praticarlo dopo averlo messo da parte". Sulla stessa linea c’è Michele Zignani di ‘Tennissimo’, la realtà che ha base al Club Ippodromo: "Generalmente figure come quella di Sinner non sono italiane. Pensando al tennis cito per esempio lo spagnolo Nadal. Ora che ‘ce l’abbiamo noi’ dobbiamo tenercelo stretto, valorizzando al meglio il suo modello virtuoso, che è un valore aggiunto non solo per la nostra disciplina, ma per l’intero sport italiano. Certo, campioni come lui sono di grande impatto, diventando velocemente dei punti di riferimento, soprattutto per le nuove generazioni. Così l’interesse cresce, insieme alla voglia di mettersi alla prova, magari sognando subito in grande: ‘Voglio diventare come Sinner!’ è uno slogan che sentiamo molto spesso. Fa sorridere? Forse, per certi aspetti. Ma è il bello dello sport, quello che aiuta a crescere senza porsi limiti. Anche se a essere sinceri i limiti ci sono e sono quelli delle strutture presenti a Cesena: serve ragionare su ampliamenti e nuovi spazi, perché altrimenti rischiamo seriamente perdere il pieno potenziale del momento. Un momento che ha tutte le caratteristiche per durare a lungo".