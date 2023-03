Effetto Schlein su Articolo uno Il segretario Giovannini entra nel Pd "È il momento di riunire la sinistra"

di Andrea Alessandrini

Articolo uno cesenate, rappresentato in giunta dall’assessore Carlo Verona, verso la confluenza nel Pd con il segretario comunale apripista e le assemblee unitarie con i circoli dem. Alex Giovannini, segretario territoriale di Articolo uno (il movimento guidato da Pier Luigi Bersani e Roberto Speranza), si appresta infatti a lasciare il partito per entrare nel Pd. "Ho aderito al percorso costituente fin dalla prima fase, quella del voto nei circoli – afferma – come auspicato da Articolo Uno nazionale al termine del percorso di questi cinque anni che proponevano la costruzione di un campo nuovo e largo della sinistra progressista. Ho firmato dunque un impegno a tesserarmi al nuovo Partito democratico, l’avrei portato a compimento convintamente a prescindere dall’esito delle primarie. Ho sostenuto attivamente Elly Schlein e credo che sia arrivato il momento di costruire insieme una proposta nuova della sinistra moderna, che intercetti bisogni e proponga soluzioni per risolvere i problemi del mondo reale. È ora di lavorare insieme per obiettivi comuni, quindi la mia speranza è che tutta la comunità di Articolo Uno aderisca senza esitazione a questo nuovo progetto politico, per portare un contributo attivo alla città e al paese, di fronte al peggior governo della storia repubblicana".

"La politica culturale con l’assessore Carlo Verona - prosegue Giovannini che peraltro al momento figura ancora come segretario di Articolo uno - ha avviato importanti iniziative di rilancio della città con il potenziamento del museo archeologico, la nuova pinacoteca e la casa della musica. Gli anni di pandemia non hanno aiutato a mantenere i tempi di completamento previsti, ma la città vedrà presto i risultati di un’amministrazione lungimirante. Sul San Biagio, l’obiettivo è sempre stato quello di aprirlo ridandogli vitalità attraverso un ammodernamento ed una valorizzazione degli spazi".

"Da Articolo uno cesenate – mette in luce l’ex assessora Elena Baredi, tra gli elementi di maggior spicco del partito cesenate – solo Giovannini ha compiuto la scelta di andare nel Pd. Molti di noi sono andati a votare alle primarie. C’è peraltro molta attenzione tra gli iscritti di Articolo uno verso questa nuova fase del Partito Democratico ed indubitabile che l’elezione di Elly Schlein alla guida del Pd abbia cambiato lo scenario della politica, non solo di quel partito ma dentro le altre forza di sinistra. Pertanto abbiamo salutato quella elezione come il segno di un cambio, come dice la stessa segretaria Schlein, di visione, di strategia e di ruoli. Articolo uno terrà a livello nazionale la propria assemblea nella quale stabilirà il suo percorso entro aprile. Per il momento, a livello cittadino, abbiamo accolto positivamente l’invito rivolto dal segretario comunale Lorenzo Plumari di partecipare alle assemblee dei circoli Pd".