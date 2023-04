Egisto Dall’Ara dopo 60 anni va in pensione

di Ermanno Pasolini

A 78 anni, dopo 60 passati a fare l’albergatore a Gatteo Mare, uno dei personaggi più conosciuti e stimati, Egisto Dall’Ara, presidente del settore turistico del comprensorio cesenate della Confcommercio, ha deciso di chiudere e godersi la pensione. Prima sette anni come dipendente, poi per 54 anni è stato titolare dell’Hotel Jolanda, che ha gestito con la moglie Anna, i figli Alberto e Andrea e il fratello Adriano. Dall’Ara è un grande appassionato gastronomo e ha sempre collaborato con l’Apt regionale per fiere ed eventi soprattutto all’estero per pubblicizzare la Riviera Adriatica.

Smette solo per motivi anagrafici?

"No, perché purtroppo da circa tre anni combatto contro un male oscuro. Ho vissuto dagli anni ’70 agli anni ‘90 il grande boom del turismo quando mettevamo la gente a dormire anche nelle cantine e nelle soffitte e si affittavano i garage. Oggi è cambiato tutto, non solo per problemi nostri, ma perchè da anni il mercato mondiale del turismo si è talmente ampliato che ogni angolo del mondo è in grado di presentare offerte turistiche".

Cosa c’è che non va?

"Le nostre attività hanno poche opportunità di poter programmare lavori di riqualificazione delle strutture in quanto i margini di guadagno si sono ristretti al lumicino".

Resterà nel settore per migliorare l’offerta turistica?

"Sì. Abbiamo bisogno del funzionamento al massimo degli aeroporti di Rimini e Forlì con vettori che diano affidabilità e continuità sugli arrivi. Abbiamo bisogno di più turisti stranieri e di voli continui che arrivino dal Nord Europa. Dobbiamo creare incontri ad hoc per trovare sinergie e poi proporle a chi gestisce l’apparato turistico locale e nazionale".

Pensa che il problema aeroporti possa risolversi?

"Non dipende da noi che lo sollecitiamo. Oggi il turista ha bisogno di velocizzare la vacanza, perché i giorni sono sempre di meno e non può permettersi di perdere due giorni di viaggio".

Cosa vuole dire ai giovani imprenditori turistici?

"Dopo oltre 60 anni di questo lavoro dico loro di impegnarsi con serietà e credere nel turismo perchè è l’unico settore in positivo e in aumento in Italia, anche dopo la pandemia".

Che ne sarà del suo storico albergo?

"Al momento lo abbiamo affittato a un amico albergatore che lo usa come camere per l’alloggio dei dipendenti e per il parcheggio per i suoi alberghi. L’hotel Jolanda ha 20 camere e può essere trasformato in appartamenti avendo un’ampia area attigua. Con una buona occasione siamo disposti a venderlo".

Come è andata a Pasqua?

"Questo ponte si è presentato bene. Solo il meteo non ci ha aiutato, ma gli alberghi aperti, grazie anche ai tornei sportivi organizzati, hanno registrato il tutto esaurito. Il problema è che molti alberghi e attività non sono riusciti ad aprire per mancanza del personale. Spero che questo non sia un problema per tutta la prossima stagione estiva".